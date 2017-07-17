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Волонтеры выстроились в живую цепь для поисков 3-летнего Артема Кузнецова

15:48 17 Июля 2017 Происшествия
Волонтеры выстроились в живую цепь для поисков 3-летнего Артема Кузнецова
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В Тербунском районе продолжаются поиски 3-летнего Артема Кузнецова, пропавшего 13 июля. Волонтеры живой цепочкой прочесывают местность. Пока никаких следов ребенка не обнаружено.

Напомним, днем 13 июля мальчик пропал в лесу, когда отец косил траву. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

На данный момент поиск ведётся силами волонтеров "Лиза Алерт", вертолетного отряда "Ангел", МЧС и полиции. В поиске участвуют местные жители.
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Источник:  http://соб.инф.
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