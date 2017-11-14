Молодые профессионалы в рамках WorldSkills собрали робота-ликвидатора
17:16 14 Ноября 2017 Образование
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Роботизация на производстве еще 10 лет назад казалась привилегией крупных компаний, а теперь установку, которая сама сортирует детали, может собрать и студент. В политехническом техникуме на площадке "Мехатроника" соревнование командное - программист и сборщик. За 3 дня участникам нужно собрать механизм, запрограммировать и протестировать на точность выполнения алгоритма. Все инструкции - на английском языке. Это обязательное условие национального и международного этапов WorldSkills.
Юные инженеры не отстают. В "Мобильной робототехнике" у школьников задание тоже комплексное. Робота-ликвидатора нужно сначала собрать, затем точно поставить задачи: кубики играют роль контейнеров с опасными отходами. Их нужно рассортировать по цветам, а затем вывезти в безопасную зону.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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