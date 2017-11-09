Научные проекты липецких школьников покорили экспертов «Сириуса»
12:32 9 Ноября 2017 Образование
Загрузка плеера
11-классника Дениса Воржева можно назвать учёным широкого профиля. Победитель Всероссийского конкурса по робототехнике и интеллектуальным системам, в "Сириусе" он попробовал себя в микробиологии. Со своей командой Денис работал над созданием экологического топлива нового поколения. На основе водорослей ребятам удалось получить биодизель.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 61
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|13:04
|12:48
|12:32
|12:27
|12:15
|11:50
|11:47
|11:40
|11:10
|10:45
|10:18
|09:48
|09:40
|09:15
|08:38
|07:30
08.11.2017
|17:52
|17:33
|16:51
|16:25
Комментарии