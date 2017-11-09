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Источник: ТРК "Липецкое время"

Научные проекты липецких школьников покорили экспертное жюри образовательной программы "Большие вызовы" в "Сириусе". Наш регион на престижном конкурсе в Сочи представили 14 юных ученых. Перед этим они прошли серьёзный отбор на региональном и федеральном этапах.11-классника Дениса Воржева можно назвать учёным широкого профиля. Победитель Всероссийского конкурса по робототехнике и интеллектуальным системам, в "Сириусе" он попробовал себя в микробиологии. Со своей командой Денис работал над созданием экологического топлива нового поколения. На основе водорослей ребятам удалось получить биодизель.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".