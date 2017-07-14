Новую школу открыли в 29-м микрорайоне Липецка
16:21 14 Июля 2017 Образование
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Тридцатая школа носит имя Героя России Олега Пешкова. Здесь создадут музей липецкой авиации. Сейчас штат педагогических работников полностью укомплектован. В День знаний порог школы переступят 600 воспитанников.
Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "На эту школу понадобилось 650 млн рублей. 70% этой суммы выделены по поручению президента страны, остальное добавили область и город. Поэтому спасибо президенту, такие города будут развиваться и дальше. А вы, дорогие ребята, будете расти и дальше достойными, богатыми и счастливыми".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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