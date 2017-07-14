link
Сегодня
Подведены полугодовые итоги работы системы соцзащиты в Липецкой области
В Липецке ожидается гроза
Лучшие работники "Свободного Сокола" получили министерские и областные награды
Липецк принял делегацию из Смоленска
Главным подарком ко Дню района для тербунцев станет центральная площадь
Парусная регата в Липецке продлится 3 дня
Новую школу открыли в 29-м микрорайоне Липецка
Липецкие фермеры отметили профессиональный праздник
Победителем конкурса мастеров машинного доения стала оператор из Липецкого района
Игорь Тиньков: Депутаты недовольны качеством и сроками дорожных работ в Липецке
Фестиваль «Сияние самоцветов» состоится в Тербунах
Павел Путилин: Завод «Свободный Сокол» осваивает новые рынки и дает новые рабочие места
Жилой фонд региона готовят к отопительному сезону
Липецким сыром и шоколадом отметили французский национальный праздник
В субботу в Липецке еще сохранится дождливая погода

Новую школу открыли в 29-м микрорайоне Липецка

16:21 14 Июля 2017 Образование
Новую школу открыли в 29-м микрорайоне Липецка
Загрузка плеера
Первый подарок ко Дню города сегодня преподнесли жителям 29 микрорайона. Здесь открыли 30-ю школу. Учебное заведение рассчитано на 800 детей. И оснащено по последнему слову школьной техники. Современные цифровые лаборатории, изостудия, два спортивных зала, тренажёрный, два бассейна, малый и большой. Причём, спортивные объекты будут открыты не только для детей, но и для их родителей. В школе дети смогут сделать свои первые шаги в науку, будут конструировать роботов и заниматься 3D-моделированием. Всё необходимое оборудование для этого есть.

Тридцатая школа носит имя Героя России Олега Пешкова. Здесь создадут музей липецкой авиации. Сейчас штат педагогических работников полностью укомплектован. В День знаний порог школы переступят 600 воспитанников.

Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "На эту школу понадобилось 650 млн рублей. 70% этой суммы выделены по поручению президента страны, остальное добавили область и город. Поэтому спасибо президенту, такие города будут развиваться и дальше. А вы, дорогие ребята, будете расти и дальше достойными, богатыми и счастливыми".
Количество показов: 89
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

17:25
Подведены полугодовые итоги работы системы соцзащиты в Липецкой области
16:50
Главным подарком ко Дню района для тербунцев станет центральная площадь
16:50
Парусная регата в Липецке продлится 3 дня
16:42
В Липецке ожидается гроза
16:35
Лучшие работники "Свободного Сокола" получили министерские и областные награды
16:32
Липецк принял делегацию из Смоленска
16:21
Новую школу открыли в 29-м микрорайоне Липецка
15:51
Липецкие фермеры отметили профессиональный праздник
15:33
Победителем конкурса мастеров машинного доения стала оператор из Липецкого района
14:47
Игорь Тиньков: Депутаты недовольны качеством и сроками дорожных работ в Липецке
14:45
Фестиваль «Сияние самоцветов» состоится в Тербунах
14:39
Жилой фонд региона готовят к отопительному сезону
14:31
Павел Путилин: Завод «Свободный Сокол» осваивает новые рынки и дает новые рабочие места
14:25
Липецким сыром и шоколадом отметили французский национальный праздник
12:49
В субботу в Липецке еще сохранится дождливая погода
12:39
Питерские эксперты познакомили липчан с визуальной журналистикой
12:31
В Липецке обновили городскую Доску почета
12:12
Парусная регата стартовала в Липецке
12:06
Олег Королёв: Спасибо за величайший героический труд
11:57
Гид по "Липецкому городищу": куда сходить, что посмотреть
Вся лента новостей