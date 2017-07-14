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Источник: ТРК "Липецкое время"

Первый подарок ко Дню города сегодня преподнесли жителям 29 микрорайона. Здесь открыли 30-ю школу. Учебное заведение рассчитано на 800 детей. И оснащено по последнему слову школьной техники. Современные цифровые лаборатории, изостудия, два спортивных зала, тренажёрный, два бассейна, малый и большой. Причём, спортивные объекты будут открыты не только для детей, но и для их родителей. В школе дети смогут сделать свои первые шаги в науку, будут конструировать роботов и заниматься 3D-моделированием. Всё необходимое оборудование для этого есть.Тридцатая школа носит имя Героя России Олега Пешкова. Здесь создадут музей липецкой авиации. Сейчас штат педагогических работников полностью укомплектован. В День знаний порог школы переступят 600 воспитанников.Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "На эту школу понадобилось 650 млн рублей. 70% этой суммы выделены по поручению президента страны, остальное добавили область и город. Поэтому спасибо президенту, такие города будут развиваться и дальше. А вы, дорогие ребята, будете расти и дальше достойными, богатыми и счастливыми".