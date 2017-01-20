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В Липецке детей обучат программированию и робототехнике

12:19 20 Января 2017 Образование
Детский технопарк «Кванториум» в Липецке откроют в феврале. В отремонтированном здании по улице Космонавтов, где ранее располагался центр «Стратегия», смогут бесплатно заниматься более 1,5 тысяч детей.
Проект даст возможность получить качественную инженерно-техническую подготовку. Детей будут обучать с 3 по 11 класс на 6 факультетах. Школьников научат строить роботов и программировать их. В технопарке подготовят будущих микробиологов, биоинженеров и картографов. АйТиквантум будет воспитывать программистов. Дети будут заниматься с беспилотниками. На сегодняшний день в группы набрано уже более 700 человек. Электронная запись ведется на сайте липецкого «Кванториума». Там же разместят и расписание занятий с февраля.
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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