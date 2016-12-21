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В Липецке детей обучают уникальной методике быстрого счета

12:50 21 Декабря 2016 Образование
В Липецке детей обучают уникальной методике быстрого счета
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В Липецке детей обучают уникальной методике, которой несколько тысяч лет, - ментальной арифметике.

Эти дети решают в уме самые сложные примеры и вычисляют ответ быстрее калькулятора. Все благодаря методу ментальной арифметики. Полина Плешивова занимается ей уже полгода. В свои 9 девочка одновременно складывает цифры и читает стихи. Своим талантом Полина поразила всю страну. Необычные способности она продемонстрировала в программе «Пусть говорят».

Здесь дети от 6 до 13 лет. Быстро считать их учат на специальных счетах Абакус. Китайскому изобретению уже больше 5 тысяч лет. С их помощью дети могут свободно складывать, вычитать, делить и умножать. Систему ментальной арифметики разработали в 1993 году в Азии. В настоящее время в мире действуют около 5 тысяч образовательных центров в 50 странах, которые обучают устному счету. В липецком развивающем центре обучать скоростному счету начали в прошлом году.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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