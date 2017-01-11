В Липецкой области стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников
12:11 11 Января 2017 Образование
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Пройдет олимпиада в два этапа. Сегодня практическая часть. Школьники выполняют письменные задания и переводят тексты. Завтра их ждет устный экзамен.
Олимпиада включает в себя 24 предмета. В муниципальном этапе приняли участие более восьми тысяч школьников. В региональный тур вышли без малого полторы тысячи человек. Победители представят наш регион на всероссийском состязании. Победа в нем позволит школьникам поступить в любой ВУЗ страны.
Инесса Шуйкова, директор Центра поддержки одаренных детей «Стратегия»: "Всероссийская олимпиада школьников — это самое значительное, самое важное, самое масштабное интеллектуальное соревнование в нашей стране. Оно длится в течение всего учебного года, начинаясь в сентябре и заканчиваясь весной. Оно включает несколько этапов. И в нем участвуют практически все школьники".
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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