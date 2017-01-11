Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 152

Источник: ТРК "Липецкое время"

В Липецкой области начался региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Сегодня первое испытание. Тридцать умников и умниц со всего региона проверяют свои знания по французскому языку.Пройдет олимпиада в два этапа. Сегодня практическая часть. Школьники выполняют письменные задания и переводят тексты. Завтра их ждет устный экзамен.Олимпиада включает в себя 24 предмета. В муниципальном этапе приняли участие более восьми тысяч школьников. В региональный тур вышли без малого полторы тысячи человек. Победители представят наш регион на всероссийском состязании. Победа в нем позволит школьникам поступить в любой ВУЗ страны.Инесса Шуйкова, директор Центра поддержки одаренных детей «Стратегия»: "Всероссийская олимпиада школьников — это самое значительное, самое важное, самое масштабное интеллектуальное соревнование в нашей стране. Оно длится в течение всего учебного года, начинаясь в сентябре и заканчиваясь весной. Оно включает несколько этапов. И в нем участвуют практически все школьники".Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".