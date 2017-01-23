Инициативы руководства Липецкой области должны поддержать на федеральном уровне
18:59 23 Января 2017 Политика
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Участие в разговоре приняло всё руководство региона, депутаты областного Совета, главы районов и представители общественности. Речь шла, в частности, о кооперации и народных предприятиях, а также о поддержке программ по строительству офисов врачей общей практики и досуговых центров в селах. Валентина Матвиенко назвала эту задачу важной и пообещала, что ей будет уделено пристальное внимание.
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко высоко оценила социально-экономическое развитие региона. Липецкая область - один из самых быстро развивающихся субъектов РФ.
Глава Липецкой области Олег Королёв обратился к Валентине Матвиенко с просьбой поддержать на федеральном уровне несколько инициатив руководства региона.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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