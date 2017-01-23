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Источник: ТРК "Липецкое время"

Липецкую область с рабочей поездкой посетила Валентина Матвиенко. Председатель Совета Федерации ознакомилась с работой властей по выполнению важнейших программ в сферах медицины, производства, созданию комфортных условий для жизни. Для этого Валентина Матвиенко посетила ряд объектов и учреждений - перинатальный и сосудистый центры, особую экономическую зону "Липецк", НЛМК. После чего в областной администрации прошло большое итоговое совещание.Участие в разговоре приняло всё руководство региона, депутаты областного Совета, главы районов и представители общественности. Речь шла, в частности, о кооперации и народных предприятиях, а также о поддержке программ по строительству офисов врачей общей практики и досуговых центров в селах. Валентина Матвиенко назвала эту задачу важной и пообещала, что ей будет уделено пристальное внимание.Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко высоко оценила социально-экономическое развитие региона. Липецкая область - один из самых быстро развивающихся субъектов РФ.Глава Липецкой области Олег Королёв обратился к Валентине Матвиенко с просьбой поддержать на федеральном уровне несколько инициатив руководства региона.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".