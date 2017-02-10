Итоги развития Чаплыгинского, Данковского и Лев-Толстовского районов подводят на адмсовете
11:40 10 Февраля 2017 Политика
Перед заседанием состоялась традиционная выставка достижений районов. На ней представлено много продукции, произведенной кооперативами. «Развитие муниципалитетов мы будем анализировать детально, чтобы продолжать такое же динамичное развитие региона», - отметил глава региона Олег Королёв.
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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
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