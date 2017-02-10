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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

Заседание административного совета проходит в Чаплыгине. Его проводит глава администрации Липецкой области Олег Королёв. Будут проанализированы итоги социально-экономического развития Чаплыгинского, Данковского и Лев-Толстовского районов.Перед заседанием состоялась традиционная выставка достижений районов. На ней представлено много продукции, произведенной кооперативами. «Развитие муниципалитетов мы будем анализировать детально, чтобы продолжать такое же динамичное развитие региона», - отметил глава региона Олег Королёв.