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Итоги развития Чаплыгинского, Данковского и Лев-Толстовского районов подводят на адмсовете

11:40 10 Февраля 2017 Политика
Заседание административного совета проходит в Чаплыгине. Его проводит глава администрации Липецкой области Олег Королёв. Будут проанализированы итоги социально-экономического развития Чаплыгинского, Данковского и Лев-Толстовского районов.

Перед заседанием состоялась традиционная выставка достижений районов. На ней представлено много продукции, произведенной кооперативами. «Развитие муниципалитетов мы будем анализировать детально, чтобы продолжать такое же динамичное развитие региона», - отметил глава региона Олег Королёв.
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Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
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