Итоги развития Елецкого, Измалковского и Становлянского районов подводят на адмсовете
11:03 14 Февраля 2017 Политика
Перед заседанием состоялась традиционная выставка достижений районов. На ней представлено много продукции, произведенной кооперативами. «Развитие муниципалитетов мы будем внимательно анализировать, чтобы выявить ресурсы роста, продолжить динамичное развитие региона», - отметил глава региона Олег Королёв.
В эти минуты главы районов докладывают руководителю исполнительной власти Липецкой области о динамике развития муниципалитетов. В заседании принимают участие заместители руководителя исполнительной власти области, а также председатель областного Совета депутатов Павел Путилин.
Количество показов: 38
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Лента новостей
|11:23
|11:03
|10:35
|10:17
|10:10
|09:31
|08:45
|08:30
|08:00
|07:00
13.02.2017
|18:18
|18:11
|18:06
|18:01
|17:51
|17:26
|17:12
|17:10
|16:56
|16:52
Комментарии