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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

Заседание административного совета сегодня проходит в Становлянском центре культуры и досуга. Его проводит глава администрации Липецкой области Олег Королёв. Будут проанализированы итоги социально-экономического развития Елецкого, Измалковского и Становлянского районов за 2016 год.Перед заседанием состоялась традиционная выставка достижений районов. На ней представлено много продукции, произведенной кооперативами. «Развитие муниципалитетов мы будем внимательно анализировать, чтобы выявить ресурсы роста, продолжить динамичное развитие региона», - отметил глава региона Олег Королёв.В эти минуты главы районов докладывают руководителю исполнительной власти Липецкой области о динамике развития муниципалитетов. В заседании принимают участие заместители руководителя исполнительной власти области, а также председатель областного Совета депутатов Павел Путилин.