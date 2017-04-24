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Источник: ТРК "Липецкое время"

Липецкая область вошла в десятку лучших регионов России по выполнению "майских указов" Президента России Владимира Путина в сфере ЖКХ. В рейтинге за март 2017 года, составленном компанией "Медиалогия", регион занимает 8 место.Если говорить только о ЦФО, то Липецкая область находится на 3 позиции после Тульской и Ивановской областей. "Майские указы" в сфере ЖКХ состоят из 20 поручений, направленных на обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, а также повышение качества оказываемых в стране жилищно-коммунальных услуг.Глава администрации Липецкой области Олег Королёв поставил задачу как можно быстрее навести порядок в сфере ЖКХ и обеспечить рост эффективности работы всего коммунального комплекса. "Кроме того, должна проводиться постоянная просветительская работа среди населения по вопросам ЖКХ. Так можно создать надежную основу для общественного контроля в этой сфере", - считает руководитель исполнительной власти региона.