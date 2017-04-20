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Источник: ТРК "Липецкое время"

В областной администрации начала работу сессия Липецкого областного Совета депутатов VII созыва. Глава региона отчитается о положении дел в Липецкой области, инвестиционном климате, инвестиционной политике, результатах деятельности администрации области за 2016 год.Регион занимает лидирующие позиции по основным социально-экономическим показателям не только в ЦФО, но и в России. Выполнены все запланированные на 2016 год показатели "майских указов" президента. Сохранилась и положительная динамика промышленного производства. Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств на душу населения составил почти 500 тысяч рублей. Это почти вдвое превышает среднероссийский уровень.