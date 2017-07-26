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Программа «Парки малых городов» получит допфинансирование из федерального бюджета

17:55 26 Июля 2017 Политика
Программа «Парки малых городов» получит допфинансирование из федерального бюджета
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Безопасная и комфортная городская среда. Эта тема стала ключевой на большом партийном форуме "Единой России". В мероприятии принял участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, а также тысячи делегатов со всей страны. Среди них и липчане. Они поделились опытом благоустройства в нашем регионе. И нашли чему поучиться у коллег из других областей.

Форум начался с выставки. На ней были представлены инновационные проекты. Например, спортивная площадка с примерами упражнений, зашифрованных в QR-кодах. А еще новые дорожные указатели и лавочки, которые экономят пространство. После выставки благоустройство городских улиц делегаты обсуждали на четырех дискуссионных площадках. Форум «Городская среда» объединил более тысячи человек со всей России.

О благоустройстве говорили на площадке «Комфортный двор». Опытом нашего региона поделился заместитель главы администрации области Александр Наролин. Он рассказал о программах, которые у нас успешно реализуются, «Рубль на рубль», «Чистый четверг».

А на площадке «Городские общественные пространства» говорили уже об интересах бизнеса в благоустройстве.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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