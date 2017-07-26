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Источник: ТРК "Липецкое время"

Безопасная и комфортная городская среда. Эта тема стала ключевой на большом партийном форуме "Единой России". В мероприятии принял участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, а также тысячи делегатов со всей страны. Среди них и липчане. Они поделились опытом благоустройства в нашем регионе. И нашли чему поучиться у коллег из других областей.Форум начался с выставки. На ней были представлены инновационные проекты. Например, спортивная площадка с примерами упражнений, зашифрованных в QR-кодах. А еще новые дорожные указатели и лавочки, которые экономят пространство. После выставки благоустройство городских улиц делегаты обсуждали на четырех дискуссионных площадках. Форум «Городская среда» объединил более тысячи человек со всей России.О благоустройстве говорили на площадке «Комфортный двор». Опытом нашего региона поделился заместитель главы администрации области Александр Наролин. Он рассказал о программах, которые у нас успешно реализуются, «Рубль на рубль», «Чистый четверг».А на площадке «Городские общественные пространства» говорили уже об интересах бизнеса в благоустройстве.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".