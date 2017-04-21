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Источник: ТРК "Липецкое время"

Ревитализация - главная тема 11-го съезда муниципальных образований. Он состоялся в областном центре. И сегодня же отмечается День местного самоуправления.Съезд собрал более 400 делегатов со всего региона. Ключевой вопрос — благоустройство. В рамках пленарного заседания главы сельских поселений поделились успешным опытом развития территорий. К примеру, в Кузьмино-Отвержском сельсовете Липецкого района работают смотрители. Они ежедневно следят за соблюдением чистоты на улицах. Ещё один яркий пример - село Преображеновка Добровского района, которое 5 раз признавалось самым благоустроенным в России. По мнению главы региона Олега Королёва, секрет процветания территории - в активной позиции главы сельского совета. Власти на местах должны быть настойчивее, участвовать в федеральных и областных программах. От комфортной среды зависит и демографическая обстановка. Глава региона заметил, что теперь вопросу благоустройства будет уделяться особое внимание. И спрос с каждого руководителя будет жёстким.Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: «На среду обитания люди обращали, обращают и будут обращать внимание, как на самое главное условие их жизни здесь и сейчас, и завтра для их детей. Забудут всё: какой завод построил, сколько молока надоил, когда председателем работал, сколько ты траншей вырыл, сколько малого и среднего бизнеса сделал. Всё забудут. Не забудут никогда ни парка, ни сквера».