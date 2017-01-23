В минувшие выходные состоялся XVI съезд партии "Единая Россия". По итогам его работы Алла Волкова, Михаил Гулевский и Михаил Тарасенко вошли в состав генерального совета от Липецкой области.Борис Грызлов вынес на голосование кандидатуру Дмитрия Медведева для избрания председателем партии на 5-летний срок. Его избрали большинством голосов.Список в состав высшего совета по итогам тайного голосования также был одобрен полностью.В состав генсовета от Липецкой области вошли трое липчан: Волкова Алла Александровна, учитель физики и информатики гимназии №12 Липецка; Гулевский Михаил Владимирович, депутат Государственной Думы от Липецкой области и Тарасенко Михаил Васильевич, депутат Государственной Думы от Липецкой области.Список кандидатов в члены Генерального Совета был одобрен в ходе тайного голосования.В заключении был утвержден тайным голосованием список кандидатов в члены центральной контрольной комиссии.Если для Михаила Гулевского и Михаила Тарасенко публичная деятельность не в новинку, то для Аллы Волковой это новое направление деятельности.