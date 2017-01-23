Трое липчан вошли в состав генсовета "Единой России"
09:44 23 Января 2017 Политика
Борис Грызлов вынес на голосование кандидатуру Дмитрия Медведева для избрания председателем партии на 5-летний срок. Его избрали большинством голосов.
Список в состав высшего совета по итогам тайного голосования также был одобрен полностью.
В состав генсовета от Липецкой области вошли трое липчан: Волкова Алла Александровна, учитель физики и информатики гимназии №12 Липецка; Гулевский Михаил Владимирович, депутат Государственной Думы от Липецкой области и Тарасенко Михаил Васильевич, депутат Государственной Думы от Липецкой области.
Список кандидатов в члены Генерального Совета был одобрен в ходе тайного голосования.
В заключении был утвержден тайным голосованием список кандидатов в члены центральной контрольной комиссии.
Если для Михаила Гулевского и Михаила Тарасенко публичная деятельность не в новинку, то для Аллы Волковой это новое направление деятельности.
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Источник: http://lipetsk.er.ru
Источник: http://lipetsk.er.ru
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