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Источник: ТРК "Липецкое время", фото LipetskMedia

В День памяти жертв ДТП в России вспоминают погибших в авариях.В Липецке за 10 месяцев этого года - 195 жертв дорожно-транспортных происшествий. Памятные свечи сегодня, 19 ноября, зажгли в областном центре у Городского дворца молодежи. Имена всех погибших написали на 195 знаках аварийной остановки. Память жертв ДТП почтили минутой молчания.В 2017 году за десять месяцев в регионе произошли 1315 дорожно-транспортных происшествий, в которых 195 человек погибли, 1632 получили различные травмы.