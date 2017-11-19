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195 свечей зажгли в Липецке в память о жертвах дорожно-транспортных происшествий на дорогах области

12:31 19 Ноября 2017 Общество
В День памяти жертв ДТП в России вспоминают погибших в авариях.

В Липецке за 10 месяцев этого года - 195 жертв дорожно-транспортных происшествий. Памятные свечи сегодня, 19 ноября, зажгли в областном центре у Городского дворца молодежи. Имена всех погибших написали на 195 знаках аварийной остановки. Память жертв ДТП почтили минутой молчания.


В 2017 году за десять месяцев в регионе произошли 1315 дорожно-транспортных происшествий, в которых 195 человек погибли, 1632 получили различные травмы.
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Источник:  ТРК "Липецкое время", фото LipetskMedia
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