Автобусы полностью заменят троллейбусы в Липецке уже 15 августа
18:51 14 Августа 2017 Общество
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Типичная ситуация при покупке транспортной карты через терминал: аппарат принимает деньги, но карту не выдает. Вместо нее покупатель получает чек с информацией о сбое в системе. Получить свои деньги обратно достаточно сложно: необходимо лично приехать в один из офисов Агентства автомобильного транспорта и написать заявление, приложив к нему чек.
А городские троллейбусы сегодня вышли на маршруты в последний раз. Их уже заменили новые автобусы ЛиАЗ, приобретенные месяц назад.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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