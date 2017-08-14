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Источник: ТРК "Липецкое время"

Сбои происходят не только в платёжных терминалах, которые установлены в автобусах Липецка, но и в тех, что продают единые транспортные карты на остановках. Больше половины липчан недовольны их работой. В администрации Липецка озвучили результаты соцопроса среди пассажиров. Также рассказали об альтернативе городским троллейбусам. Кстати, их в Липецке отменят уже завтра. На смену придут автобусы. А ещё говорили о первом скоростном трамвае.Типичная ситуация при покупке транспортной карты через терминал: аппарат принимает деньги, но карту не выдает. Вместо нее покупатель получает чек с информацией о сбое в системе. Получить свои деньги обратно достаточно сложно: необходимо лично приехать в один из офисов Агентства автомобильного транспорта и написать заявление, приложив к нему чек.А городские троллейбусы сегодня вышли на маршруты в последний раз. Их уже заменили новые автобусы ЛиАЗ, приобретенные месяц назад.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".