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Неравнодушные липчане собрали 4 млн рублей для больных детей

17:59 16 Января 2017 Общество
Неравнодушные липчане собрали 4 млн рублей для больных детей
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Десятки больных детей получили надежду на выздоровление. В регионе завершился благотворительный марафон «Вместе делаем добро», в рамках которого неравнодушные люди собирали средства для больных детей. Общими усилиями удалось собрать около 4 миллионов рублей. На эти деньги приобрели медицинское оборудование, спортивный инвентарь, средства реабилитации. То, что нужно детям для борьбы с недугом.

Близнецы Даниил и Ярослав Спиридоновы свои радости и печали делят пополам. На двоих у них сложный диагноз. Мальчики привыкли сражаться с болезнью. Вместе преодолевают преграды и идут к одной цели - здоровью. Ещё один шаг на этом пути — курс реабилитации в Воронеже. Средства на неё для братьев Спиридоновых собрали благотворители.
Дмитрий Муха у новогодней ёлки загадал заветное желание. Парню 18 лет. 13 из них он прикован к постели. Надежда на выздоровление есть. Диме предстоит сложная операция. Но сначала нужно набрать вес с помощью специального протеинового питания.

Надежду на выздоровление детям подарили неравнодушные жители региона в рамках благотворительного марафона «Вместе делаем добро».

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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