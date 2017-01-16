Неравнодушные липчане собрали 4 млн рублей для больных детей
17:59 16 Января 2017 Общество
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Близнецы Даниил и Ярослав Спиридоновы свои радости и печали делят пополам. На двоих у них сложный диагноз. Мальчики привыкли сражаться с болезнью. Вместе преодолевают преграды и идут к одной цели - здоровью. Ещё один шаг на этом пути — курс реабилитации в Воронеже. Средства на неё для братьев Спиридоновых собрали благотворители.
Дмитрий Муха у новогодней ёлки загадал заветное желание. Парню 18 лет. 13 из них он прикован к постели. Надежда на выздоровление есть. Диме предстоит сложная операция. Но сначала нужно набрать вес с помощью специального протеинового питания.
Надежду на выздоровление детям подарили неравнодушные жители региона в рамках благотворительного марафона «Вместе делаем добро».
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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