Данковские спасатели получили награды в Кремле
12:36 26 Декабря 2016 Общество
Медалями «За спасение погибавших» отмечены начальники отделений 22-й пожарно-спасательной части города Данкова Владимир Ковалев и Алексей Фонякин.
Государственной награды спасатели удостоены за оперативные действия в октябре 2014 года, когда в Данкове в пятиэтажке произошел взрыв бытового газа.
Отделение Владимира Ковалева оказалось на месте самым первым. Именно его команда пожарных-спасателей, рискуя жизнью, незамедлительно приступила к поиску пострадавших в обрушившемся здании. Спасатели заходили в уцелевшие квартиры не раз и не два. Почти двое суток они помогали жильцам первого подъезда вызволять оставшееся документы и имущество. Мужество и доблесть спасателей высоко оценил и глава администрации Липецкой области Олег Королёв.
В Москве спасателей поздравили представители Совета Федерации ФС РФ, руководители ведомств, многие годы сотрудничающие с министерством в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности людей, общественные деятели, а также заслуженные ветераны службы, которые стояли у истоков создания МЧС России.
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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
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