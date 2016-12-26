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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

Торжественный вечер, посвящённый празднованию Дня спасателя России, состоялся в конце минувшей недели в Кремле. В числе приглашенных были пожарные и спасатели ГУ МЧС России по Липецкой области. В рамках торжества министр МЧС России Владимир Пучков вручил государственные награды Российской Федерации лучшим сотрудникам ведомства.Медалями «За спасение погибавших» отмечены начальники отделений 22-й пожарно-спасательной части города Данкова Владимир Ковалев и Алексей Фонякин.Государственной награды спасатели удостоены за оперативные действия в октябре 2014 года, когда в Данкове в пятиэтажке произошел взрыв бытового газа.Отделение Владимира Ковалева оказалось на месте самым первым. Именно его команда пожарных-спасателей, рискуя жизнью, незамедлительно приступила к поиску пострадавших в обрушившемся здании. Спасатели заходили в уцелевшие квартиры не раз и не два. Почти двое суток они помогали жильцам первого подъезда вызволять оставшееся документы и имущество. Мужество и доблесть спасателей высоко оценил и глава администрации Липецкой области Олег Королёв.В Москве спасателей поздравили представители Совета Федерации ФС РФ, руководители ведомств, многие годы сотрудничающие с министерством в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности людей, общественные деятели, а также заслуженные ветераны службы, которые стояли у истоков создания МЧС России.