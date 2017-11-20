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Делегация Добринского района посетила Республику Крым

18:27 20 Ноября 2017 Общество
Делегация Добринского района посетила Республику Крым
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Круглый стол, обмен опытом, подарки и общение. Делегация Добринского района посетила подшефное село в Советском районе Республики Крым. Встречу посвятили воспитанию патриотизма у подрастающего поколения

Делегацию из Добринки встретили в школе подшефного села Краснофлотское в Советском районе полуострова. Перемены последних лет - ремонт в здании, школьное оснащение и спортивная площадка. Небольшая экскурсия и слова благодарности за оказанную поддержку.

Липчане вновь привезли подарки. Местные школьники теперь смогут печатать свою газету. Глава Добринского района Сергей Москворецкий подарил многофункциональный принтер. Сотрудничество закрепили в саду школы. Здесь недавно разбили новый парк.

Руководители муниципалитетов обсудили и вопросы сотрудничества.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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