Делегация Добринского района посетила Республику Крым
18:27 20 Ноября 2017 Общество
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Делегацию из Добринки встретили в школе подшефного села Краснофлотское в Советском районе полуострова. Перемены последних лет - ремонт в здании, школьное оснащение и спортивная площадка. Небольшая экскурсия и слова благодарности за оказанную поддержку.
Липчане вновь привезли подарки. Местные школьники теперь смогут печатать свою газету. Глава Добринского района Сергей Москворецкий подарил многофункциональный принтер. Сотрудничество закрепили в саду школы. Здесь недавно разбили новый парк.
Руководители муниципалитетов обсудили и вопросы сотрудничества.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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