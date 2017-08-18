link
Сегодня

День животновода в Липецке отметили традиционной сельхозвыставкой

12:45 18 Августа 2017 Общество
День животновода в Липецке отметили традиционной сельхозвыставкой
Загрузка плеера
В регионе отмечают День животновода. В эти минуты на Опытной проходит традиционная выставка племенных животных. А с утра в областной администрации лучшие представители отрасли получили награды. Всего их 60. Операторы машинного доения, птичники, руководители хозяйств. Чтобы попасть в список лучших, они победили в трудовом соревновании.

Потомственный крестьянин из Тюмени Роман Панфилов хорошо знает секрет высоких результатов: хороший уход, кормление и высокий генетический потенциал. К обязанностям директора агрофирмы он приступил всего полгода назад. Но уже добился многого. Коровы в «Вербиловском» дают по 30 килограммов молока в сутки, то есть по 9 тысяч килограммов в год.

Роман Панфилов, директор ООО "Вербиловское": "Впечатления у меня от Липецка и от Липецкой области очень хорошие. Я очень рад климату, рад людям, которые тут живут и работают. Очень впечатлен выставкой, которая сегодня проходит. Хотим в 2 раза увеличить поголовье и увеличить производительность молока".

С начала года липецкие животноводы произвели 193 тысячи тонны мяса. Это на 86 тысяч тонн больше, чем за весь 2000 год. К слову, сегодня мяса область производит в 5 раз больше, чем требуется липчанам. А к 2020 году будут производить 600 тысяч тонн. Рекордными темпами увеличивают производство яйца.

Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Село теперь у нас в России самое инновационное. Оно ведет Россию вперед".

Павел Путилин, председатель Липецкого областного Совета депутатов: "Сегодня только из областного бюджета на поддержку сельского хозяйства выделяют 3 миллиарда рублей. Федеральный центр также выделяет средства на поддержку сельского хозяйства. У нас хорошая динамика, хорошее будущее".
Количество показов: 27
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

12:51
День молодого избирателя отпразднуют в Липецке и Ельце
12:45
День животновода в Липецке отметили традиционной сельхозвыставкой
12:33
В Грязинском районе дачные воры крадут только лучший урожай
12:17
На радиостанции "Липецк FM" стартовала викторина "Время выбирать!"
11:49
Выходные в Липецке будут жаркими
10:36
Олег Королёв: "Животноводы региона - в числе лучших в стране"
10:33
В Липецке из муниципальных квартир хотят выселить должников
10:22
Старинным русским играм научат на «Ладейном поле»
10:13
Турслет состоится в селе Доброе
09:54
В Липецке пострадал мотоциклист
09:37
День флага России отметят во всех районах Липецка
09:17
Сразу 5 событийных фестивалей состоятся в Липецкой области 19 августа

17.08.2017

18:04
Заканчивается прием журналистских работ на конкурс «Моя земля - Россия»
17:56
Уголовная ответственность грозит 28-летнему липчанину, сбившему 3 пешеходов
17:40
В Липецке иномарка провалилась в асфальт
17:18
Бесхозные газовые сети в Липецке перейдут на баланс города
16:55
За неуплату экологического сбора предпринимателям грозят штрафы
16:40
В Ельце почтили память Тихона Хренникова
16:33
Липецкие депутаты решали, что делать с общежитиями
16:25
«Малиновый звон» принял музыкантов и танцоров из Липецка, Ельца и Москвы
Вся лента новостей