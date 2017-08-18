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Источник: ТРК "Липецкое время"

В регионе отмечают День животновода. В эти минуты на Опытной проходит традиционная выставка племенных животных. А с утра в областной администрации лучшие представители отрасли получили награды. Всего их 60. Операторы машинного доения, птичники, руководители хозяйств. Чтобы попасть в список лучших, они победили в трудовом соревновании.Потомственный крестьянин из Тюмени Роман Панфилов хорошо знает секрет высоких результатов: хороший уход, кормление и высокий генетический потенциал. К обязанностям директора агрофирмы он приступил всего полгода назад. Но уже добился многого. Коровы в «Вербиловском» дают по 30 килограммов молока в сутки, то есть по 9 тысяч килограммов в год.Роман Панфилов, директор ООО "Вербиловское": "Впечатления у меня от Липецка и от Липецкой области очень хорошие. Я очень рад климату, рад людям, которые тут живут и работают. Очень впечатлен выставкой, которая сегодня проходит. Хотим в 2 раза увеличить поголовье и увеличить производительность молока".С начала года липецкие животноводы произвели 193 тысячи тонны мяса. Это на 86 тысяч тонн больше, чем за весь 2000 год. К слову, сегодня мяса область производит в 5 раз больше, чем требуется липчанам. А к 2020 году будут производить 600 тысяч тонн. Рекордными темпами увеличивают производство яйца.Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Село теперь у нас в России самое инновационное. Оно ведет Россию вперед".Павел Путилин, председатель Липецкого областного Совета депутатов: "Сегодня только из областного бюджета на поддержку сельского хозяйства выделяют 3 миллиарда рублей. Федеральный центр также выделяет средства на поддержку сельского хозяйства. У нас хорошая динамика, хорошее будущее".