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До конца месяца в многоэтажку на Опытной въедут ещё 19 очередников

16:38 11 Августа 2017 Общество
До конца месяца в многоэтажку на Опытной въедут ещё 19 очередников
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Очередное новоселье в Липецке. Ключи от квартир вручили переселенцам из ветхого и аварийного жилья. С Тракторного и Гагарина липчане переезжают в новостройку на Опытной. Счастливыми обладателями новых квартир стали 10 семей. Сегодня они впервые увидели свои долгожданные квадратные метры.

Разница очевидна. В новой квартире Марины Масловой вместо протёкшей крыши белоснежный потолок, вместо трещин на стенах — косметический ремонт. Пластиковые окна, балкон. Обмен достойный и по площади. Взамен 42 квадратам в аварийном доме получила 51 в новостройке.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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