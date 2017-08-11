До конца месяца в многоэтажку на Опытной въедут ещё 19 очередников
16:38 11 Августа 2017 Общество
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Разница очевидна. В новой квартире Марины Масловой вместо протёкшей крыши белоснежный потолок, вместо трещин на стенах — косметический ремонт. Пластиковые окна, балкон. Обмен достойный и по площади. Взамен 42 квадратам в аварийном доме получила 51 в новостройке.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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