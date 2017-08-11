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Источник: ТРК "Липецкое время"

Очередное новоселье в Липецке. Ключи от квартир вручили переселенцам из ветхого и аварийного жилья. С Тракторного и Гагарина липчане переезжают в новостройку на Опытной. Счастливыми обладателями новых квартир стали 10 семей. Сегодня они впервые увидели свои долгожданные квадратные метры.Разница очевидна. В новой квартире Марины Масловой вместо протёкшей крыши белоснежный потолок, вместо трещин на стенах — косметический ремонт. Пластиковые окна, балкон. Обмен достойный и по площади. Взамен 42 квадратам в аварийном доме получила 51 в новостройке.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".