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Источник: ТРК "Липецкое время"

Местные архитекторы разработали такой проект, чтобы центральная улица была не только красивой, но и функциональной. Предусмотрели и дорожки для велосипедистов.Сейчас улицу Горького в Добринке не узнать. Пешеходная зона, клумбы, оставили место под фонтан. А чтобы удобнее было размещать фото в социальных сетях на фоне всей этой красоты, здесь будет бесплатный Wi-Fi. Местные и гости поселка перемены уже оценили.Новая площадь обойдется Добринке примерно в 30 млн рублей. Сумма предварительная. В проект по ходу продолжают вносить изменения. Кстати, это деньги не только из районной казны, значительную сумму в общее дело внесли спонсоры. И сами добринцы собрали порядка 3 млн рублей.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".