Дома по ул. Зегеля получат новые фасады
15:05 21 Июня 2017 Общество
За основу взяты проекты комплексного благоустройства нескольких центральных улиц, выполненные по заказу департамента градостроительства и архитектуры. Авторами предложен единый стилистический подход к оформлению фасадов, в том числе, первых этажей, которые занимают сегодня коммерческие структуры.
Начнут с улицы Зегеля, где планируют оформить таким образом 8 домов – в основном пятиэтажных – постройки середины прошлого века. Также в первый этап программы включат одно жилое здание по улице Желябова и восемь по улице Гагарина в районе площади Героев. Всего 17 МКД. Специалисты склоняются к выбору вентилируемых фасадов и керамогранита. «Обрамлять» стены жилых домов будут полностью, с учетом приведения к единому виду балконов. Одновременно заменят современной шиферную кровлю. Предполагается, что работы стартуют в третьем квартале 2017 года после проведения необходимых конкурсных процедур.
Формирование достойного облика одной из главных городских улиц – задача, которую ставит сегодня руководство региона и областного центра. В прошлом году здесь отремонтировано дорожное полотно, сделаны дополнительные парковочные карманы. Сейчас прорабатывается вопрос с предпринимателями, торговые объекты которых располагаются на первых этажах, с тем, чтобы они приняли участие в проекте, привели в порядок входные группы своих помещений и благоустройство прилегающей к ним территории.
Создание комфортной городской среды сочетают с решением еще одного важного вопроса.
- Фасад – это та часть дома, которая больше всего подвержена воздействию внешней среды. Его своевременный ремонт поможет продлить срок эксплуатации здания и улучшить его внешний вид. К тому же, в случае применения вентилируемых фасадов появляется возможность сделать дом теплее, снизить энергозатраты, а, следовательно, и плату жителей за отопление, - отметил первый заместитель главы администрации города Евгений Губанов.
Профильными подразделениями администрации прорабатываются различные варианты оформления фасадов. Вместе с рабочей группой глава города Сергей Иванов побывал на одном из заводов Липецка, где производятся современные лакокрасочные материалы. Также специальной комиссией рассматриваются другие предложений производителей облицовочных материалов. Решение по каждой улице и дому будет принято индивидуально, исходя из особенностей того или иного здания, материалов и года его постройки. Где-то эффективнее будет применить штукатурку и краску, где-то необходим вентилируемый фасад.
Следующий этап ремонта фасадов планируется на улице Гагарина, проспектах Мира и Победы.
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Источник: пресс-служба администрации Липецка
Источник: пресс-служба администрации Липецка
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