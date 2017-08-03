Елецкие добровольцы хотят создать отряд быстрого реагирования
12:01 3 Августа 2017 Общество
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Учитель информатики, социальный работник и студент. Они пока не участвовали в поисках людей, но готовы прийти на помощь, если потребуется. Эти добровольцы в числе первых заявили о своем желании вступить в елецкий поисковой отряд. Таких уже двадцать человек.
Новую организацию решили создать на базе управления гражданской защиты. Стать добровольцем может каждый, достаточно заполнить анкету в социальной сети ВКонтакте. Важно указать данные, имеющуюся аппаратуру и технику, а также специальные навыки. По последнему критерию волонтеров будут организовывать в группы.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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