Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 522

Источник: ТРК "Липецкое время"

Ёлки из игрушек, цветных карандашей и орехов. В Липецке открылась выставка «Вместо ёлки - новогодний букет». Её проводит Центр дополнительного образования «ЭкоМир». Участие в выставке принимают дети и их педагоги со всего региона. Авторы лучших новогодних композиций получат подарки.Здесь попадают в сказку и дети, и взрослые. На новогодней выставке волшебство в каждой поделке. Больше 500 экспонатов. Ручная работа. Одних ёлок здесь десятки видов. Из шерсти, ракушек, перьев, кофейные и даже ореховые.Обычные материалы в руках мастера превращаются в произведения искусства. К примеру, креативная ёлка получается из старых цветных карандашей. Такое дерево может украшать письменный стол зимой и летом. А на самодельную ёлочку, оказывается, можно повесить даже пустышки. Школьница из Елецкого района нашла применение своим старым игрушкам.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".