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Елки из цветных карандашей, ракушек и перьев представили в Липецке

12:08 20 Декабря 2016 Общество
Елки из цветных карандашей, ракушек и перьев представили в Липецке
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Ёлки из игрушек, цветных карандашей и орехов. В Липецке открылась выставка «Вместо ёлки - новогодний букет». Её проводит Центр дополнительного образования «ЭкоМир». Участие в выставке принимают дети и их педагоги со всего региона. Авторы лучших новогодних композиций получат подарки.

Здесь попадают в сказку и дети, и взрослые. На новогодней выставке волшебство в каждой поделке. Больше 500 экспонатов. Ручная работа. Одних ёлок здесь десятки видов. Из шерсти, ракушек, перьев, кофейные и даже ореховые.
Обычные материалы в руках мастера превращаются в произведения искусства. К примеру, креативная ёлка получается из старых цветных карандашей. Такое дерево может украшать письменный стол зимой и летом. А на самодельную ёлочку, оказывается, можно повесить даже пустышки. Школьница из Елецкого района нашла применение своим старым игрушкам.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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