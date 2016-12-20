Елки из цветных карандашей, ракушек и перьев представили в Липецке
12:08 20 Декабря 2016 Общество
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Здесь попадают в сказку и дети, и взрослые. На новогодней выставке волшебство в каждой поделке. Больше 500 экспонатов. Ручная работа. Одних ёлок здесь десятки видов. Из шерсти, ракушек, перьев, кофейные и даже ореховые.
Обычные материалы в руках мастера превращаются в произведения искусства. К примеру, креативная ёлка получается из старых цветных карандашей. Такое дерево может украшать письменный стол зимой и летом. А на самодельную ёлочку, оказывается, можно повесить даже пустышки. Школьница из Елецкого района нашла применение своим старым игрушкам.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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