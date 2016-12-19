Елочные базары откроются по всему региону уже завтра
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Наименование организации
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Места торговли
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ГАУ «Ленинский лесхоз»
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г. Липецк, проезд Ильича, д.1 (территория лесхоза)
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ГАУ Данковский лесхоз
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г. Данков: контора ОКУ «Данковское лесничество», район магазина «Пятерочка» по ул. Молодежная», район магазина «Магнит» по ул. Карла Маркса», в выходные дни – центральный рынок. г .Лебедянь: контора ОКУ «Данковское лесничество».
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ГАУ «Добровский лесхоз»
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с. Доброе-центр,
пос. Нейманский
пос. Зарницы
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ГАУ «Донской лесхоз»
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с. Донское, ул. Мира д. 19, склад ГАУ «Донской лесхоз»,
рынок села Донское, ул Октябрьская (по четвергам)
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ГАУ «Елецкий лесхоз»
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г. Елец ул. Черокманова (конечная остановка), г. Елец ул. Коммунаров ( возле здания Сбербанка), Елецкий район, ж/д ст. Телегино, _п, Капани, территория лесхоза, с. Становое, Становлянский мастерский участок, с. Красное, Марьинский мастерский участок
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ГАУ «Задонский лесхоз»
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территория лесхоза
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ГАУ «Хлевенский лесхоз»
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с. Хлевное, ул. Свободы, д.31, территория лесхоза
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ГАУ «Куликовский лесхоз»
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Усманский район, с. Куликово, территория лесхоза
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ГАУ «Тербунский лесхоз»
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с.Тербуны, территория лесхоза,
рынок с. Тербуны (2 торговые точки),
магазины РайПо Тербунского района,
магазины РайПо Воловского района,
с. Долгоруково, территория Долгоруковского мастерского участка
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ГАУ «Чаплыгинский лесхоз»
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г. Чаплыгин, территория лесхоза,
г. Чаплыгин ул. Советская
г. Чаплыгин ул. М. Горького
пгт . Лев-Толстой, контора ОКУ «Чаплыгинское л-во»
пгт. Лев-Толстой, центральный рынок,
торговля с транспорта.
Источник: управление лесного хозяйства Липецкой области
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