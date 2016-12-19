Наименование организации Места торговли ГАУ «Ленинский лесхоз» г. Липецк, проезд Ильича, д.1 (территория лесхоза) ГАУ Данковский лесхоз г. Данков: контора ОКУ «Данковское лесничество», район магазина «Пятерочка» по ул. Молодежная», район магазина «Магнит» по ул. Карла Маркса», в выходные дни – центральный рынок. г .Лебедянь: контора ОКУ «Данковское лесничество». ГАУ «Добровский лесхоз» с. Доброе-центр, пос. Нейманский пос. Зарницы ГАУ «Донской лесхоз» с. Донское, ул. Мира д. 19, склад ГАУ «Донской лесхоз», рынок села Донское, ул Октябрьская (по четвергам) ГАУ «Елецкий лесхоз» г. Елец ул. Черокманова (конечная остановка), г. Елец ул. Коммунаров ( возле здания Сбербанка), Елецкий район, ж/д ст. Телегино, _п, Капани, территория лесхоза, с. Становое, Становлянский мастерский участок, с. Красное, Марьинский мастерский участок ГАУ «Задонский лесхоз» территория лесхоза ГАУ «Хлевенский лесхоз» с. Хлевное, ул. Свободы, д.31, территория лесхоза ГАУ «Куликовский лесхоз» Усманский район, с. Куликово, территория лесхоза ГАУ «Тербунский лесхоз» с.Тербуны, территория лесхоза, рынок с. Тербуны (2 торговые точки), магазины РайПо Тербунского района, магазины РайПо Воловского района, с. Долгоруково, территория Долгоруковского мастерского участка ГАУ «Чаплыгинский лесхоз» г. Чаплыгин, территория лесхоза, г. Чаплыгин ул. Советская г. Чаплыгин ул. М. Горького пгт . Лев-Толстой, контора ОКУ «Чаплыгинское л-во» пгт. Лев-Толстой, центральный рынок, торговля с транспорта.



Сохранению и воспроизводству лесов региональные власти уделяют большое внимание. Глава администрации Липецкой области Олег Королёв несколько лет назад поставил задачу увеличения лесистости территории как необходимой составляющей улучшения экологии. "Результат этой работы окажет огромное влияние на состояние атмосферного воздуха, почв, позитивно скажется на здоровье населения", - уверен Олег Королёв.

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Источник: управление лесного хозяйства Липецкой области

С 20 декабря в Липецке и в районах области откроются елочные базары. Более 30 тысяч новогодних красавиц подготовили для жителей региона лесхозы Липецкой области. Примерная цена на новогоднюю сосну до 1,5 метров составляет 200 рублей, до 2 метров - 300 рублей, до 2,5 метров - 400 рублей.