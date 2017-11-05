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Источник: ТРК "Липецкое время"

В эти минуты под Ельцом проходит фестиваль исторической реконструкции "СтрЕлец", который посвящён Дню народного единства. Участников и гостей показательного выступления приветствовал глава администрации Елецкого района Олег Семенихин. Фестиваль открылся с Гимна России, затем на сцену с концертом вышел казачий коллектив. Для гостей на полигоне Елецкий представлены мастер-класс по кузнечному делу и ярмарка.Кульминация фестиваля - сражение, которое восстанавливает события в Ельце далекого XVII века, когда гетман Пётр Сагайдачный приступом взял Елец. Однако его войско потерпело урон, не давший в дальнейшем оказать существенную помощь польским войскам в осаде Москвы.Впервые на елецком фестивале - в два раза меньше участников. Как заявил корреспонденту ТРК "Липецкое время" организатор "СтрЕльца" Павел Семенов, из-за широкого резонанса в отношении реконструктора из Москвы Владимира Масюка, на которого завели уголовное дело за изготовление и хранение реплики мушкета XVII века, фестиваль этой эпохи может стать последним. Репортаж с фестиваля "СтрЕлец" - в нашем будущем сюжете.