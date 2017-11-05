Фестиваль "СтрЕлец-2017" открылся с Гимна России
13:40 5 Ноября 2017 Общество
Кульминация фестиваля - сражение, которое восстанавливает события в Ельце далекого XVII века, когда гетман Пётр Сагайдачный приступом взял Елец. Однако его войско потерпело урон, не давший в дальнейшем оказать существенную помощь польским войскам в осаде Москвы.
Впервые на елецком фестивале - в два раза меньше участников. Как заявил корреспонденту ТРК "Липецкое время" организатор "СтрЕльца" Павел Семенов, из-за широкого резонанса в отношении реконструктора из Москвы Владимира Масюка, на которого завели уголовное дело за изготовление и хранение реплики мушкета XVII века, фестиваль этой эпохи может стать последним. Репортаж с фестиваля "СтрЕлец" - в нашем будущем сюжете.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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