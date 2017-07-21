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Источник: ТРК "Липецкое время"

Подвели итоги первой смены форума "Область будущего". В ней приняли участие около 200 молодых журналистов, общественников, лидеров молодежного самоуправления и сторонников здорового образа жизни. Мастер-классы, тренинги, дискуссионные площадки и интеллектуальные игры проводили известные педагоги, предприниматели, представители органов власти.Елена Скиндерева, участница форума «Область будущего», главный редактор газеты «Маяк», с. Тербуны: "Очень много практиков среди мастеров, которые читали нам мастер-классы, много практических советов, творческая атмосфера".По словам организаторов, в этом году форум стал самым ярким и душевным. И новым — по программе и участникам. Наградили всех: победителей конкурса социальных проектов, активных участников и волонтеров. В этом году каждый участник смог блеснуть умениями, даже самыми необычными, и попасть в Книгу рекордов форума "Области будущего".Ольга Решитько, начальник управления молодежной политики Липецкой области: "Главный итог — это большая команда, которая сегодня родилась у нас в области. Это команда, которая знает друг друга, команда молодых профессионалов, команда молодых людей, которые не сидят на месте, которые готовы и будут работать на благо Липецкой области".