Форум "Область будущего" обзавелся собственными рекордами
16:31 21 Июля 2017 Общество
Елена Скиндерева, участница форума «Область будущего», главный редактор газеты «Маяк», с. Тербуны: "Очень много практиков среди мастеров, которые читали нам мастер-классы, много практических советов, творческая атмосфера".
По словам организаторов, в этом году форум стал самым ярким и душевным. И новым — по программе и участникам. Наградили всех: победителей конкурса социальных проектов, активных участников и волонтеров. В этом году каждый участник смог блеснуть умениями, даже самыми необычными, и попасть в Книгу рекордов форума "Области будущего".
Ольга Решитько, начальник управления молодежной политики Липецкой области: "Главный итог — это большая команда, которая сегодня родилась у нас в области. Это команда, которая знает друг друга, команда молодых профессионалов, команда молодых людей, которые не сидят на месте, которые готовы и будут работать на благо Липецкой области".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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