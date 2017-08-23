Глава региона Олег Королёв провел встречу с детским омбудсменом Анной Кузнецовой
14:32 23 Августа 2017 Общество
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Анна Кузнецова в Липецкой области пробудет два дня. Детский омбудсмен посетит частный пансионат, центр реабилитации "Сосновый бор", городскую детскую больницу и оздоровительный центр "Лесная Сказка".
Напомним, ранее Анна Кузнецова приняла участие в открытии 13-го регионального образовательного форума.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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