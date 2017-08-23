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Источник: ТРК "Липецкое время"

Глава региона Олег Королёв провел встречу с Анной Кузнецовой. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка прибыла в Липецкую область с рабочим визитом. В ходе заседания обсуждались вопросы поддержки детей и помощи инвалидам. Речь шла и о подготовке педагогических кадров. Также Анна Кузнецова напомнила о президентской программе "Десятилетие детства". Она продлится с 2018 по 2027 год. Указ об этом Владимир Путин подписал в мае этого года.Анна Кузнецова в Липецкой области пробудет два дня. Детский омбудсмен посетит частный пансионат, центр реабилитации "Сосновый бор", городскую детскую больницу и оздоровительный центр "Лесная Сказка".Напомним, ранее Анна Кузнецова приняла участие в открытии 13-го регионального образовательного форума.