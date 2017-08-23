link
Сегодня
Комиссия по делам несовершеннолетних получит новые полномочия
По итогам молодежного пленэра "Горизонты" в Липецке откроется выставка
Глава региона Олег Королёв провел встречу с детским омбудсменом Анной Кузнецовой
Липецким водителям выдали номера с надписью «Я не пью за рулем»
В рамках акции «Здоровое поколение» врачи осмотрят детей в Задонске
В регионе зарегистрировано почти 13 тысяч добровольных пожарных
В Лебедянском районе планируют собрать 15 тысяч тонн яблок
На улице Неделина произошла серьезная авария
В Липецкой области температура заметно понизится
Областной образовательный форум начал свою работу
Дольщики ЖК «Европейский» обратились в Липецкий горсовет за помощью
В Городском ДК стартовал капитальный ремонт
Добровольные спасатели региона получили награды
Спасатели предупреждают липчан о непогоде
В Липецке из окна выпал 5-летний ребенок

Глава региона Олег Королёв провел встречу с детским омбудсменом Анной Кузнецовой

14:32 23 Августа 2017 Общество
Глава региона Олег Королёв провел встречу с детским омбудсменом Анной Кузнецовой
Загрузка плеера
Глава региона Олег Королёв провел встречу с Анной Кузнецовой. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка прибыла в Липецкую область с рабочим визитом. В ходе заседания обсуждались вопросы поддержки детей и помощи инвалидам. Речь шла и о подготовке педагогических кадров. Также Анна Кузнецова напомнила о президентской программе "Десятилетие детства". Она продлится с 2018 по 2027 год. Указ об этом Владимир Путин подписал в мае этого года.

Анна Кузнецова в Липецкой области пробудет два дня. Детский омбудсмен посетит частный пансионат, центр реабилитации "Сосновый бор", городскую детскую больницу и оздоровительный центр "Лесная Сказка".

Напомним, ранее Анна Кузнецова приняла участие в открытии 13-го регионального образовательного форума.
Количество показов: 96
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

15:28
Комиссия по делам несовершеннолетних получит новые полномочия
15:12
По итогам молодежного пленэра "Горизонты" в Липецке откроется выставка
14:32
Глава региона Олег Королёв провел встречу с детским омбудсменом Анной Кузнецовой
14:18
Липецким водителям выдали номера с надписью «Я не пью за рулем»
14:11
В рамках акции «Здоровое поколение» врачи осмотрят детей в Задонске
12:37
В Лебедянском районе планируют собрать 15 тысяч тонн яблок
12:33
В регионе зарегистрировано почти 13 тысяч добровольных пожарных
12:10
На улице Неделина произошла серьезная авария
12:03
В Липецкой области температура заметно понизится
11:21
Областной образовательный форум начал свою работу
10:49
Дольщики ЖК «Европейский» обратились в Липецкий горсовет за помощью
10:29
В Городском ДК стартовал капитальный ремонт
10:17
Добровольные спасатели региона получили награды
10:14
Спасатели предупреждают липчан о непогоде
10:04
В Липецке из окна выпал 5-летний ребенок
09:48
В Липецкой области посоревнуются в исполнении спортивной песни
09:24
"Казаки России" примут участие в фестивале "Казачья станица"

22.08.2017

18:59
Праздник дружбы и единения отметили в Добром
18:26
Мечты юных липчан отправятся в космос
18:07
Липчане хотят реализовать проекты «Дворы без мусора», «Лес достоин быть чистым
Вся лента новостей