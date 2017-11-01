Иностранный бизнес готов инвестировать в событийный туризм области
09:31 1 Ноября 2017 Общество
Журналист из Италии поинтересовался, проходит ли работа по улучшению транспортной инфраструктуры, возможности инвесторов и туристов быстро и удобно приезжать в Липецк. Глава региона напомнил, что аэропорт "Липецк" получил международный статус. Буквально накануне он принял первый лайнер. Были совершены пробные рейсы в Европу. После завершения реконструкции, до которой осталось 2-3 месяца, аэропорт сможете принимать чартерные рейсы со всего мира.
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Источник: собственная информация
Источник: собственная информация
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