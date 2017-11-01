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На вопрос о готовности иностранного бизнеса инвестировать в туризм области, в том числе в событийные фестивали, Олег Королёв ответил, что предприниматели готовы вкладывать средства в такие события.Журналист из Италии поинтересовался, проходит ли работа по улучшению транспортной инфраструктуры, возможности инвесторов и туристов быстро и удобно приезжать в Липецк. Глава региона напомнил, что аэропорт "Липецк" получил международный статус. Буквально накануне он принял первый лайнер. Были совершены пробные рейсы в Европу. После завершения реконструкции, до которой осталось 2-3 месяца, аэропорт сможете принимать чартерные рейсы со всего мира.