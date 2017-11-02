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Источник: ТРК "Липецкое время"

Путешествие по России. Журналистам европейских СМИ показали достопримечательности Липецкой области. Экскурсию по региону для них организовали в рамках 13-й Международной инвестиционной конференции. Чем поразил старинный Елец иностранцев? Как они оценили туристический потенциал региона?Экскурсия для иностранных журналистов началась еще в автобусе. Гид рассказывал интересные факты о нашем регионе. Путешествие по области организовали в рамках 13-й Международной инвестиционной конференции. Липецкая область делает ставку на развитие туризма. В регионе работают две туристско-рекреационные зоны - "Задонщина" и "Елец". Последнюю показали участникам медиатура. Ежегодно старинный город посещают тысячи гостей из разных стран мира.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".