Итальянские, бельгийские и французские СМИ напишут о Липецкой области
18:19 2 Ноября 2017 Общество
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Экскурсия для иностранных журналистов началась еще в автобусе. Гид рассказывал интересные факты о нашем регионе. Путешествие по области организовали в рамках 13-й Международной инвестиционной конференции. Липецкая область делает ставку на развитие туризма. В регионе работают две туристско-рекреационные зоны - "Задонщина" и "Елец". Последнюю показали участникам медиатура. Ежегодно старинный город посещают тысячи гостей из разных стран мира.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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