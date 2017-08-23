Детский парк в Ельце готовится к торжественному открытию
18:22 23 Августа 2017 Общество
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Пока вагончики разноцветного паровоза никого не везут, но в ближайшее время встанут на рельсы. В Детском парке Ельца начали монтировать новые аттракционы. В город уже привезли две установки. В конце недели здесь появится третий аттракцион. Всего их будет четыре.
Все подробности - в сюжете.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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