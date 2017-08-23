Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 37

Источник: ТРК "Липецкое время"

Детский парк в Ельце готовится к торжественному открытию после реконструкции. Сейчас там начали устанавливать аттракционы, идут наладочные работы по запуску фонтана.Пока вагончики разноцветного паровоза никого не везут, но в ближайшее время встанут на рельсы. В Детском парке Ельца начали монтировать новые аттракционы. В город уже привезли две установки. В конце недели здесь появится третий аттракцион. Всего их будет четыре.Все подробности - в сюжете.