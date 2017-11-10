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Липчан ждут "Петровские забавы"

15:26 10 Ноября 2017 Общество
Парад Дедов Морозов и Снегурочек, конкурс на лучшего снеговика, флешмобы и салют - все это фестиваль «Петровские забавы или Новогодний фейерверк по-липецки». Мероприятие состоится 16 декабря на площади Петра Великого. Оно торжественно откроет сезон новогодних праздников.

В рамках широкомасштабной акции на площади презентуют как муниципальные, так и коммерческие новогодние мероприятия, которые пройдут в период новогодних каникул. Уже с 16:00 начнут работу интерактивные и концертные площадки. Презентации новогодних событий будут идти сразу на трех мобильных сценах.

Кульминацией фестиваля станет грандиозный праздничный фейерверк, после которого всех желающих пригласят на первую новогоднюю дискотеку.
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Источник:  пресс-служба администрации Липецка
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