Липчан ждут "Петровские забавы"
15:26 10 Ноября 2017 Общество
В рамках широкомасштабной акции на площади презентуют как муниципальные, так и коммерческие новогодние мероприятия, которые пройдут в период новогодних каникул. Уже с 16:00 начнут работу интерактивные и концертные площадки. Презентации новогодних событий будут идти сразу на трех мобильных сценах.
Кульминацией фестиваля станет грандиозный праздничный фейерверк, после которого всех желающих пригласят на первую новогоднюю дискотеку.
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Источник: пресс-служба администрации Липецка
Источник: пресс-служба администрации Липецка
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