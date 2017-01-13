Липчане написали 12-ю страницу нового года
12:36 13 Января 2017 Общество
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Это главное условие литературного вечера, который организовала популярная радиостанция "Липецк FM" совместно с областной научной библиотекой.
Окунуться в новогоднюю сказку решили десятки человек. Их ждала масса развлечений. Гости читали книги, рассказывали рождественские истории у камина и участвовали в мастер-классах.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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