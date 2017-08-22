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Источник: ТРК "Липецкое время"

Бело-сине-красный гордо реет триколор. По всей России 22 августа отмечают День государственного флага. Проходят торжественные митинги, спортивные состязания, посвящённые празднику, и народные гуляния.День государственного флага России в этом году отмечают в 23-й раз. Флаг наряду с гербом и гимном является основным символом страны. Для каждого он означает что-то своё. И у каждого, кто любит свою Родину, вызывает особые чувства.Исполнять гимн воспитанникам школы искусств помогала вся площадь Петра Великого. Отметить один из главных государственных праздников собрались около трёх тысяч липчан.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".