Липчане в День флага желали процветания Родине
16:57 22 Августа 2017 Общество
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День государственного флага России в этом году отмечают в 23-й раз. Флаг наряду с гербом и гимном является основным символом страны. Для каждого он означает что-то своё. И у каждого, кто любит свою Родину, вызывает особые чувства.
Исполнять гимн воспитанникам школы искусств помогала вся площадь Петра Великого. Отметить один из главных государственных праздников собрались около трёх тысяч липчан.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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