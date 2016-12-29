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Липецкая область остается в лидерах по жилищному строительству

12:19 29 Декабря 2016 Общество
Очередного рекорда добилась Липецкая область в 2016 году. За 12 месяцев выполнено плановое задание по жилищному строительству и обеспечен ввод в эксплуатацию 1 млн 73 тыс. квадратных метров.
По оперативным данным регионального управления строительства и архитектуры, лидерами по объему возведенных новостроек стали Грязинский, Липецкий, Усманский и Чаплыгинский районы, а также город Липецк. По вводу жилья в расчете на душу населения высоких показателей достигли Липецкий, Добровский и Елецкий районы, город Липецк.

Регион остается одним из лидеров в Российской Федерации не только по общему объему, но и по показателю ввода жилья на человека.
«Липецкая область сегодня - одна из лучших в жилищном строительстве в стране. Ежегодное увеличение объемов повышает доступность жилья, снижает стоимость квадратного метра. В результате все больше жителей региона обретают новые дома, переезжают в благоустроенные квартиры. Растет качество жизни и благополучие человека», - подчеркивает глава региона Олег Королёв.
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Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
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