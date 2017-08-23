Липецкая область - в топ-10 Национального календаря событий
16:21 23 Августа 2017 Общество
Всего в подборке календаря на месяц заявлено 166 событий, из них 24 получили статус «Национальное событие 2017». На территории Липецкой области в сентябре пройдут два мероприятия с таким статусом: событийный фестиваль «Антоновские яблоки» и фестиваль традиций «Ведровский погребок».
Подробную информацию обо всех праздниках и фестивалях Центр событийного туризма публикует на сайте liptur.ru и в официальных группах в Facebook, «Одноклассниках» и «ВКонтакте».
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Источник: ОАУ "Областной Центр событийного туризма"
Источник: ОАУ "Областной Центр событийного туризма"
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