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Липецкая область - в топ-10 Национального календаря событий

16:21 23 Августа 2017 Общество
Портал EventsInRussia.com представил информацию по событийным мероприятиям на сентябрь. Липецкая область вошла в топ-10 регионов России по активности. Рядом с нашим регионом расположилась Челябинская область и Московская.

Всего в подборке календаря на месяц заявлено 166 событий, из них 24 получили статус «Национальное событие 2017». На территории Липецкой области в сентябре пройдут два мероприятия с таким статусом: событийный фестиваль «Антоновские яблоки» и фестиваль традиций «Ведровский погребок».

Подробную информацию обо всех праздниках и фестивалях Центр событийного туризма публикует на сайте liptur.ru и в официальных группах в Facebook, «Одноклассниках» и «ВКонтакте».
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Источник:  ОАУ "Областной Центр событийного туризма"
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