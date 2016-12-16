Липецкие омоновцы уже несколько дней живут в полевых условиях
16:46 16 Декабря 2016 Общество
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Полевой палаточный лагерь липецкого ОМОНа. Бойцы меняют друг друга на огневом рубеже. Автоматчикам нужно поразить цель из калашникова с расстояния 30 метров. В мишень должны попасть все 15 боевых патронов. Бойцы стреляют из 3-х положений: стоя, лежа и с колена. На один выстрел 2 секунды. Серия состоит из 3 выстрелов. Промахов не допускается. А это уже пулеметчики. Задача прежняя: из ручного РПК-74 поразить противника, но расстояние значительно больше. На масштабной тренировке омоновцев, в которой принимают участие более сотни человек, в ход пошла и тяжелая артиллерия. По легенде учений, силовикам нужно обезвредить террористов. Затем на огневом рубеже появляется элита подразделения — снайперы.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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