Липецкие спасатели начали подготовку к крещенским купаниям
16:36 17 Января 2017 Общество
Спасатели обследовали купель на Центральном пляже в Липецке. Она будет единственным официальным местом для купания в православный праздник. Дно оказалось чистым. Кроме двух камней водолазы ничего не нашли. Завтра рядом с купелью поставят световую башню и палатку, где можно будет погреться в крещенскую ночь. А также установят специальную сеть, которая не позволит человеку уйти под лёд. Всего 19 января в регионе будет организовано 32 официальных места для купания. На каждом будут круглосуточно дежурить спасатели, медики и сотрудники полиции.
Алексей Беззубцев, начальник поисково-спасательной службы на водных объектах "Управления ГПСС Липецкой области": "Необорудованная купель - это минимум безопасности. Во-первых, там отсутствует работник, который отвечает за безопасность. И эта купель не осмотрена, не очищена, т.е там возможно получение каких-либо травм, порезов. Или человека может свести судорога, а рядом не окажется медработника".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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