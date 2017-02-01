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Источник: ТРК "Липецкое время"

Телерадиокомпания "Липецкое время" получила статус общедоступного обязательного регионального канала. Это значит, что все кабельные операторы, работающие на территории региона, обязаны размещать "Липецкое время" на 21-й кнопке. А значит, зрителям не придётся искать, где выходят любимые передачи, они всегда будут на фиксированном месте. Такая преференция доступна только одному областному телеканалу в субъекте.Наталья Демьянова, начальник управления по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области: "Считаю, что сегодня состоялось историческое событие и в плане политической значимости, и экономической, и значимости для потребителя, для простого жителя Липецкой области. Такое решение было принято Правительством в прошлом году, в разработке принимали участие администрации регионов. Такое право только у одной региональной телекомпании. Это "Липецкое время".