link
Сегодня

"Липецкое время" теперь всегда на 21-й кнопке

12:43 1 Февраля 2017 Общество
Телерадиокомпания "Липецкое время" получила статус общедоступного обязательного регионального канала. Это значит, что все кабельные операторы, работающие на территории региона, обязаны размещать "Липецкое время" на 21-й кнопке. А значит, зрителям не придётся искать, где выходят любимые передачи, они всегда будут на фиксированном месте. Такая преференция доступна только одному областному телеканалу в субъекте.

Наталья Демьянова, начальник управления по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области: "Считаю, что сегодня состоялось историческое событие и в плане политической значимости, и экономической, и значимости для потребителя, для простого жителя Липецкой области. Такое решение было принято Правительством в прошлом году, в разработке принимали участие администрации регионов. Такое право только у одной региональной телекомпании. Это "Липецкое время".
Количество показов: 90
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

12:43
"Липецкое время" теперь всегда на 21-й кнопке
12:34
О перебоях в подаче отопления липчане могут сообщить по телефонам "горячей линии"
12:30
Калининградские летчики осваивают Су-30СМ в Липецке
12:23
В мкр "Елецкий" построят школу с бассейном
11:40
Перебои с водой в Липецке будут 2 февраля
11:23
О работе ДОСААФ - в эфире "Липецк FM"
10:58
Начальник почтового отделения в Липецкой области подозревается в хищении денег
10:44
Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Липецке
10:22
Несколько улиц Липецка останутся без воды
09:42
Шесть человек пострадали в Липецке в ДТП
09:36
"Лыжня России" пройдет в Липецкой области 11 февраля
08:45
Смотрите сегодня на телеканале "Липецкое время"
08:30
Липчан приглашают совершить "острое" путешествие в Индию
08:00
Липецким школьникам расскажут о безопасности в Интернете
07:00
Старинный текстиль представят в рамках выставки в Чаплыгине

31.01.2017

18:21
Социальная политика Липецкой области направлена на поддержку семей с детьми
18:17
Липецкие писатели - завтра в "Будильнике"
18:06
Липецкие волейболистки планируют войти в четверку сильнейших высшей лиги
18:02
Липецкий опыт проведения ЕГЭ распространят на всю Россию
17:54
Липецкую молодежь приглашают принять участие в конкурсе «Моя альтернатива»
Вся лента новостей