Липецкой области требуются медики и профессионалы среднего звена
16:55 20 Декабря 2016 Общество
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Региону нужны инженеры разных специальностей. Сейчас это самая востребованная профессия в Липецкой области. А ещё профессионалы среднего звена. Гораздо сложнее найти работу юристам и экономистам.
Дефицит кадров все-таки есть. Преимущественно в сфере здравоохранения. При том что зарплаты достойные. Только за последний год оклады медиков выросли на 20 %. Кстати, самые высоки доходы у тружеников сельского хозяйства. Липецкая область стала третьей в ЦФО по уровню заплат среди аграриев.
Липецкие работодатели предпочитают сотрудника с образованием не ниже среднего, опытом, надежного, работоспособного и коммуникабельного. Под такие характеристики не всегда попадают выпускники вузов, многодетные мамы, люди предпенсионного возраста и инвалиды. Им сложнее всего найти работу.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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