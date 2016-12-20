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Источник: ТРК "Липецкое время"

В службе занятости в настоящее время 8 тысяч вакантных мест. Такие цифры озвучил на своём брифинге начальник управления труда и занятости Липецкой области Петр Яицкий. Таким образом, на каждого безработного приходится больше двух вакансий. Однако безработными на сегодняшний день числятся 3 тысячи человек.Региону нужны инженеры разных специальностей. Сейчас это самая востребованная профессия в Липецкой области. А ещё профессионалы среднего звена. Гораздо сложнее найти работу юристам и экономистам.Дефицит кадров все-таки есть. Преимущественно в сфере здравоохранения. При том что зарплаты достойные. Только за последний год оклады медиков выросли на 20 %. Кстати, самые высоки доходы у тружеников сельского хозяйства. Липецкая область стала третьей в ЦФО по уровню заплат среди аграриев.Липецкие работодатели предпочитают сотрудника с образованием не ниже среднего, опытом, надежного, работоспособного и коммуникабельного. Под такие характеристики не всегда попадают выпускники вузов, многодетные мамы, люди предпенсионного возраста и инвалиды. Им сложнее всего найти работу.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".