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Лучшие отцы Липецкой области получили награды

12:27 15 Февраля 2017 Общество
Лучшие отцы Липецкой области получили награды
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В преддверии Дня защитника Отчества лучшие отцы региона получили награды. Торжественный прием в честь Дня отца провели в областной администрации.
Знаки «За верность отцовскому долгу» получили 25 мужчин. Каждый из них воспитал достойную смену. И у каждого трое и более детей. Этот праздник отмечают далеко не во всех регионах страны. А в нашей области он уже стал доброй традицией. Впервые знаки и денежные премии лучшие отцы получили ещё в 2008 году. За 10 лет обладателями этой престижной награды стали 250 мужчин.
Кандидатуры лучших глав семей для поощрения выдвигают органы местного самоуправления с привлечением общественности. «Вручение почетных знаков ответственным отцам - это величайшее политическое, социальное и духовно-нравственное дело, утверждающее ценность и святость семьи, отношение к ней как к главному институту общества. Ведь от того, какими вырастут наши дети, напрямую зависит будущее России», - не раз отмечал глава региона Олег Королёв.

Людмила Летникова, заместитель главы администрации Липецкой области: "Мы знаем, что ваши дети равняются на отцов, что вы очень много внимания уделяете воспитанию своих детей, физическому и духовному".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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