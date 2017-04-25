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Источник: ТРК "Липецкое время"

Первый отчет главы Липецка перед депутатами полон оптимизма - высокие темпы строительства жилья и развития промышленности. Развивается туризм. Комплексное благоустройство пришло в городские парки. Разработана схема создания сети платных парковок в центре Липецка. А старые троллейбусы заменят на новые электробусы. Отдельнойстрокой идет ремонт домов. В целом отчёт мэра депутаты приняли. Но хотят ещё раз обсудить его с учётом доработок.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".