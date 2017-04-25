Мэр отчитался перед депутатами о развитии Липецка
17:34 25 Апреля 2017 Общество
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строкой идет ремонт домов. В целом отчёт мэра депутаты приняли. Но хотят ещё раз обсудить его с учётом доработок.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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