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Мэр отчитался перед депутатами о развитии Липецка

17:34 25 Апреля 2017 Общество
Мэр отчитался перед депутатами о развитии Липецка
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Первый отчет главы Липецка перед депутатами полон оптимизма - высокие темпы строительства жилья и развития промышленности. Развивается туризм. Комплексное благоустройство пришло в городские парки. Разработана схема создания сети платных парковок в центре Липецка. А старые троллейбусы заменят на новые электробусы. Отдельной
строкой идет ремонт домов. В целом отчёт мэра депутаты приняли. Но хотят ещё раз обсудить его с учётом доработок.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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