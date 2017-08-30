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На Всемирный фестиваль в Сочи отправятся 25 липецких волонтеров

12:35 30 Августа 2017 Общество
В Липецке начали обучать волонтёров, которые примут участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов. Он состоится в октябре. Наш регион отправит в Сочи 25 волонтеров. Главные требования - возраст от 18 лет и знание иностранных языков. В числе тех, кто прошёл отбор, первокурсник педуниверситета Артём Сорокин. Он поступил на новый факультет по организации и работе с молодёжью. Для него Всемирный фестиваль - идеальная практика.

Артем Сорокин, волонтер ВФМС 2017: "От тренинга я ожидаю, чтобы разъяснили базовые компетенции, что мы будем делать. В целом мы все знаем, но желательно разобраться подробнее, чтобы все было известно. А от фестиваля - знакомство с новыми людьми, иностранными участниками. Хотелось бы пообщаться, узнать о жизни за рубежом".

Однако придётся не только общаться. Как организовать участников, решать возникающие проблемы и понимать все тонкости фестиваля, рассказывает тренер из Москвы. Сегодня он провёл первые лекции.

Федор Мольков, тренер дирекции по работе с волонтерами ВФМС 2017: "Мы сегодня этот момент обязательно обговорим. Программа тренинга проходит в духе кейсов, где ребята смогут разыграть подобные ситуации, как себя вести, как не поддаться панике, как оказать всю необходимую помощь квалифицированную тому человеку, который в этой помощи нуждается. Как снять определенный негативный настрой, как получить положительную реакцию. Все это сосредоточено в нашей программе. Мы об этом поговорим отдельно".

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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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