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Источник: ТРК "Липецкое время"

Останки 26-ти солдат Красной армии захоронили сегодня на высоте "Огурец" Воловского района. В окрестностях села Ломигоры их обнаружили поисковики во время экспедиции «Вахта памяти». Личности павших бойцов установить не удалось. Однако среди останков была найдена именная бритва. Сейчас ее отправили на экспертизу в Москву. Через пару месяцев имя владельца установят, то есть на одного неизвестного солдата станет меньше. В Воловском районе работали отряды из Тамбова, Воронежа, Курска, Орла. Приехали даже из Мурманской области. Работы велись с начала мая. После захоронения специалисты снова отправились на поля сражений. Поиски продолжатся вплоть до октября.Владимир Омельянчук, председатель поисковой организации «Неунываки»: "На данный момент мы нашли один из оборонительных участков 132-й дивизии. Сейчас там проводится зачистка, пока солдат нет".