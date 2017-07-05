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Источник: ТРК "Липецкое время"

В Лебедяни готовят к сдаче последний дом по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Ключи сразу от 50 квартир планируют вручить накануне Дня города. Сейчас в доме идут отделочные работы.Подстриженный газон, чистые тротуары, первые многолетники около дома. Эти квартиры заселили в октябре прошлого и феврале нынешнего. Римма Николаевна уже с трудом представляет, как жилось в старой квартире, сырой, холодной. Теперь все изменилось. Заботы лишь о благоустройстве вокруг нового дома.За 4 года в Лебедяни сдали 8 новых домов. Жилищный вопрос решили для 220 семей. Расселили не только ветхие двухэтажки, но и частный сектор.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".