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Накануне Дня города в Лебедяни вручат ключи от 50 новых квартир

12:32 5 Июля 2017 Общество
Накануне Дня города в Лебедяни вручат ключи от 50 новых квартир
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В Лебедяни готовят к сдаче последний дом по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Ключи сразу от 50 квартир планируют вручить накануне Дня города. Сейчас в доме идут отделочные работы.

Подстриженный газон, чистые тротуары, первые многолетники около дома. Эти квартиры заселили в октябре прошлого и феврале нынешнего. Римма Николаевна уже с трудом представляет, как жилось в старой квартире, сырой, холодной. Теперь все изменилось. Заботы лишь о благоустройстве вокруг нового дома.

За 4 года в Лебедяни сдали 8 новых домов. Жилищный вопрос решили для 220 семей. Расселили не только ветхие двухэтажки, но и частный сектор.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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