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Источник: ТРК "Липецкое время"

Торжественный прием для ученых. Накануне Дня российской науки его провели в Елецком государственном университете имени Бунина. 8 молодых ученых стали лауреатами областной премии имени Коцаря. А трем заслуженным деятелям науки вручили премии имени нашего талантливого земляка Николая Басова.Быть ученым снова модно и престижно. Поэтому молодых профессоров и кандидатов наук в регионе становится все больше.Премию Басова учредили в память об уроженце Усманского района, лауреате Нобелевской премии. Николай Басов - один из создателей лазера.Каждый год самым авторитетным ученым региона присуждают три премии по 250 тысяч рублей. Доктор технических наук, профессор десяти университетов Виктор Корчагин работает над созданием идеальной транспортной инфраструктуры. Он автор более 600 печатных трудов.Доктор психологических наук Валентина Каменская работает в области психофизиологии. А у доктора технических наук, профессора Александра Шпигановича больше полутысячи научных публикаций и 6 тысяч учеников.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".