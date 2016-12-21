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Источник: ТРК "Липецкое время"

Два месяца без тепла. В доме 37/2 по улице Циолковского липчане вынуждены отапливать свои квартиры практически самостоятельно. Электрические обогреватели, кухонные плиты работают чуть ли не круглосуточно. В местном ЖЭКе с ситуацией знакомы, но теплее от этого жителям холодного дома не становится.Холодные батареи в квартире Алексея Сушкова уже норма. Два месяца он с женой и маленьким ребёнком, как и его соседи по дому, живёт в неотапливаемой квартире. Столбик термометра не поднимается выше 15 градусов.От холода в квартире спасает обогреватель. Вот только за электроэнергию приходится платить вдвое больше. Счетов за отсутствующее отопление тоже никто не отменял. Хозяин квартиры неоднократно обращался в ЖЭК и управляющую компанию. Но решать эту проблему там не спешат.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".