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Источник: ТРК "Липецкое время"

Желтые карты «Липецктранспорт» выведут из обращения с 2018 года. Мера необходимая, уверяют транспортники. Их невозможно пополнить онлайн и оплатить междугороднюю поездку. Однако деньги со старых карт можно будет вернуть.Картами «Липецктранспорт» в муниципальных автобусах горожане пользуются с 2010 года. С 1 июля заработала новая система, но в дептрансе нашли недостатки. Старые карты нельзя пополнить онлайн и использовать во время междугородних поездок. Приняли решение вывести карты старого образца из оборота. С 15 января желтые карты «Липецктранспорт» блокируют для пополнения. Но деньги со счета не пропадут.К слову, менять будут не только старые транспортные карты, но и сами автобусы.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".